Проект «Доступное счастье» реализуют на Сахалине
Сбор новогодних подарков для детей из разных городов области организовал Южно-Сахалинский Ротари-клуб при поддержке центра молодежных инициатив
На протяжении недели в областном центре шел сбор подарков для детей с ограниченными физическими возможностями и ребят из реабилитационных центров. Любой желающий мог купить подарок и оставить его в магазине для детей, которые с особым нетерпением ожидают главный праздник – Новый год.
Как сообщила президент Южно-Сахалинского Ротари-клуба Галина Кириллова, для этого благотворительного общественного движения сбор новогодних подарков давно стал традиционной акцией. Но у нынешней есть и свои отличия. Так, ее активно поддержали сеть супермаркетов «Первый семейный» и «Первый», компания «Мельница», пассажирская компания «Сахалин».
Центр молодежных инициатив также оказал содействие. Помощь ротарианцам оказали около 60 волонтеров. У входов в торговые залы местной сети супермаркетов покупателей встречали активисты волонтерского центра. В руках у них были яркие листовки с информацией о проекте «Доступное счастье». В листовке - перечень желательных покупок: сладости, выпечка, соки и даже готовые подарочные наборы. Помимо организации сбора подарков волонтеры помогут с их доставкой. 26 декабря наряженные в новогодних героев волонтеры из Южно-Сахалинска вручат подарки маленьким жителям Смирных, Ноглик и Тымовского. Добровольцы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручат подарки прямо с вокзальных перронов, на которые они прибудут в отдельном купе поезда.
-Центр молодежных инициатив всегда поддерживает добрые инициативы, активисты нашего волонтерского центра с радостью включаются в такие добрые мероприятия. Эта акция будет удачным завершением Года Добровольца и Волонтера, - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
На сегодняшний день подарки уже вручили детям детского сада компенсирующего вида № 37 «Одуванчик», спецгрупп детского сада «Золотой ключик», ребятам Красногорского детского дома.
– Люди очень живо откликнулись на наше предложение таким образом поздравить детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, – сообщила Галина Кириллова. – Благодаря их отзывчивости, доброте и щедрости нам удалось сформировать 700 подарков.
В областном центре Ротари-клуб был создан в 1997 году. За свои акции неоднократно завоевывал звание победителя городского конкурса «Благотворитель года». Проект «Доступное счастье» впервые был организован ротарианцами Южно-Сахалинска в 2014 году. Тогда подарки и праздничный концерт приготовили для детей-инвалидов коррекционной школы №17.
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