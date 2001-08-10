В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске будут ходить автобусы
Традиционно в Южно-Сахалинске для удобства горожан и гостей областной столицы в ночь с 31 декабря на 1 января будут организованы новогодние маршруты. Автобусы № 10, 34 и 105 (с буквами НН) охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее, в том числе район новостроек, и пройдут через центральную часть города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Автобусы №НН 10 будут следовать по маршруту: КПП (Северный городок, Новоалександровск) - Луговое - ул. Ленина - ул. Сахалинская - ул. Амурская - Коммунистический проспект - пр. Мира - ул. Инженерная (отдаленная) и в обратном направлении. На линии будет курсировать три автобуса с интервалом движения 30 минут. В первый рейс из Новоалександровска (КПП Северный городок) автобус отправится в 23-40 и далее в 00-10, 00-40, 01-10, 01-40, 02-10, 02-40, 03-10, 03-40.
Отправление от ул. Инженерной (отдаленная): 22-55, 23-25, 23-55, 00-25, 00-55, 01-25, 01-55, 02-25, 02-55, 03-25, 03-55.
Маршрут №НН 34 начнет движение от Дорожной больницы и проследует по ул. Украинской - пр. Мира - ул. Сахалинской - ул. Амурской - Коммунистическому проспекту - пр. Мира - Хомутово - ул. 1-ой Октябрьской - ул. Ленина - ул. Авиационной - пр. Мира - Коммунистическому проспекту - ул. Амурской - ул. Сахалинской - ул. Украинской - Дорожная больница. Интервал движения 30 минут. Отправление от Дорожной больницы: 23-05, 23-35, 00-05, 00-35, 01-05, 01-35, 02-05, 02-35, 03-05, 03-35, 04-05. Отправление из Хомутово: 23-50, 00-20, 00-50, 01-20, 01-50, 02-20, 02-50, 03-20, 03-50.
Жители с. Дальнее и района новостроек смогут добраться до центра города на автобусе №НН 105. Он проследует по маршруту: с. Дальнее - пер. Алых роз - ул. Большая полянка - ул. Байкальская - ул. Холмская - ул. Сахалинская - ул. Вокзальная - ул. Антона Буюклы - ул. Ленина-11-ый м/район (конечная) и в обратном направлении. Из Дальнего первый рейс отправится в 00-35 и далее в 02-35, 03-45. Отправление от конечной остановки 11 м/район на ул. Ленина в 00-00, 02-00, 03-10.
Обращаем внимание, что 1 января 2019 года обслуживание всех маршрутов начнется с 8 утра. Кроме того, в дни новогодних каникул с 1 по 8 января интенсивность автобусного движения по всем городским маршрутам будет снижена, интервалы увеличатся в 2 раза. При этом выходить на линию в первый рейс и заканчивать маршрут автобусы будут по воскресному расписанию. Посмотреть расписание и следить за движением автобусов можно на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/.
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