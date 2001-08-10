В Томаринском районе пьяный водитель насмерть сбил пенсионера

ДТП произошло в районе дома № 23 по улице Победы села Красногорска Томаринского района. 24 декабря в 23:15, 34-летний пьяный водитель автомобиля «Тойота Ипсум», двигаясь с севера на юг, совершил наезд на 63-летнего мужчину. Пешеход двигался во встречном направлении по проезжей части дороги, при отсутствии тротуара. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.