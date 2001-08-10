В Южно-Сахалинске из номеров городских автобусов убирают буквенные обозначения и меняют схему движения некоторых маршрутов

В Южно-Сахалинске с 27 декабря вводится ряд изменений в работе городского общественного транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В связи с уходом от буквенных обозначений в номерах будет изменена нумерация 6 маршрутов регулярных перевозок. Напомним, буквенные обозначения присваиваются новым маршрутам, которые работают в тестовом режиме. После подтверждения востребованности маршрута он становится регулярным, и ему необходимо присвоить номер. Так, изменятся номера маршрутов:

- № 4а на № 5 (авторынок «Федоровка» - дорожная больница);

- № 10а на № 12 («Земляничные холмы» - с. Новая Деревня);

- № 8с на № 9 (ул. 1905 года - ТРК «Сити Молл»);

- № 18ш на № 15 (п/р Хомутово - ул. Комсомольская);

- № 18а на № 14 (птицефабрика «Островная» - ул. 1-я Октябрьская);

- № 105а на № 103 (с. Дальнее - пл. Победы).

Пути следования маршрутов не меняются.

Для удобства пассажиров информация об изменении нумерации маршрутов будет транслироваться на электронных табло на остановочных пунктах. Нумерация с 27 декабря будет изменена также на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

В связи с невостребованностью с 27 декабря будут упразднены маршруты, работавшие в тестовом режиме: № 16а (психиатрическая больница - санаторий «Аралия»), № 34а (птицефабрика «Островная» - дорожная больница, который следовал по ул. Украинской).

В связи с дублированием с 27 декабря будет упразднен маршрут № 81п (1-я Московская - ТРК «Сити Молл»). По этому же маршруту пойдет автобус № 103 (бывший № 105а). На линию будут добавлены дополнительные автобусы.

С 27 декабря в связи с многочисленными просьбами населения изменится маршрут движения автобуса № 16. Теперь он пойдет по улицам: Больничная - Комсомольская - Есенина (далее - по традиционной схеме). Маршрут № 16 будет проходить мимо ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов» и на обратном пути мимо реабилитационного центра «Аралия».

Автобусы маршрута № 14 (бывший № 18а) с 27 декабря при движении на юг будут проезжать по ул. Фархутдинова (через железнодорожный переезд), далее по улицам: 1-я Октябрьская - Дорожная (п/р Хомутово) - Ленина и далее до птицефабрики.

Посмотреть номер маршрута, расписание и следить за движением автобусов можно на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/.