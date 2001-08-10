Пять сахалинских горнолыжников пробились в ТОП-10 этапа Кубка России

В Миассе прошел III этап Кубка России по горнолыжному спорту. В последний день состязаний на ГЛЦ «Солнечная долина» состоялись состязания в слаломе.

У женщин очередную победу праздновала Алена Харцызова из Санкт-Петербурга. Второй призер – Елизавета Тимченко с Камчатки, третий – Дарья Шустрова (Камчатский край). На четвертом месте – 16-летняя горнолыжница из Южно-Сахалинска Анна Шухова.

Константин Рябица из Подмосковья оказался самым быстрым в мужском слаломе. На втором месте – его земляк Даниил Барков, на третьем – Денис Воробьев (Санкт-Петербург).

В ТОП-10 пробились четыре сахалинских спортсмена: Артем Кашинцев показал пятый результат, Юрий Другов – седьмой, Леонид Трясов – восьмой, Дмитрий Пышкин – девятый.

Уже сегодня, 25 декабря в г. Куса (Челябинская область) начнется IV этап соревнований. Горнолыжников ждут гонки в слаломе-гиганте и слаломе.