В Великий Устюг отправлено около полутысячи писем от южносахалинцев

24 декабря команда городского парка Южно-Сахалинска произвела выемку пожеланий от островитян и отправила их в Великий Устюг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.

С 1 по 23 декабря в центре досуга «Теремок» работала почта Деда Мороза. Дети и их родители на мастер-классах собственными руками создавали открытки и написав в них свои пожелания опускали в синий ящик. Многие писали письма у себя дома и приносили их в «Теремок».

Желанный подарок под елкой – мечта не только детей. Взрослые, те кто, казалось бы, уже не верит в сказку, также с энтузиазмом брались за дело вместе с ребятами. Всего за время работы почты Деда Мороза в центре досуга побывало более шестисот человек в возрасте от трех до восьмидесяти лет.