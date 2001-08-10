В Великий Устюг отправлено около полутысячи писем от южносахалинцев
24 декабря команда городского парка Южно-Сахалинска произвела выемку пожеланий от островитян и отправила их в Великий Устюг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
С 1 по 23 декабря в центре досуга «Теремок» работала почта Деда Мороза. Дети и их родители на мастер-классах собственными руками создавали открытки и написав в них свои пожелания опускали в синий ящик. Многие писали письма у себя дома и приносили их в «Теремок».
Желанный подарок под елкой – мечта не только детей. Взрослые, те кто, казалось бы, уже не верит в сказку, также с энтузиазмом брались за дело вместе с ребятами. Всего за время работы почты Деда Мороза в центре досуга побывало более шестисот человек в возрасте от трех до восьмидесяти лет.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:01 20 Декабря Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона
13:51 20 Декабря Фотовыставкой завершится поисковый сезон на Сахалине
17:35 20 Декабря В Южно-Сахалинске украсили стену рисунками школьников
16:15 20 Декабря Мэр Сергей Надсадин встретился с активистами движения «Сахалинская гвардия»
16:16 27 Ноября Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей
16:47 30 Ноября Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними
18:35 29 Ноября Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация
16:28 28 Ноября Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
Выбор редакции
- 18:01 Вчера Елена Костенко завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка страны по сноуборду
- 17:28 Вчера Новый эндоскопический цифровой комплекс установили в городской больнице Южно-Сахалинск
- 15:50 Вчера Проект «Доступное счастье» реализуют на Сахалине
- 15:47 Вчера Валерий Лимаренко поручил приобрести логопедическое оборудование для детского сада №6 в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?