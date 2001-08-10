Запуск сети станций, передающих второй мультиплекс, в Сахалинской области завершится к Новому году
В островном регионе уже работают 62 передатчика первого и 58 передатчиков - второго мультиплексов. В ближайшие дни работники ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» планируют включить еще четыре передающие станции 2-го мультиплекса, расположенные в Долинске, Корсакове, Стародубском и Синегорье. В результате к Новому году во всех городах и селах островной области в отличном качестве будут доступны 20 программ пакета цифровых телеканалов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс) включает в свой состав следующие телеканалы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ». Он доступен на 51-м телеканале, центральная частота вещания - 714 МГц.
Для приёма сигнала второго мультиплекса ЦЭТВ телезрителям необходимо произвести перенастройку своих телевизоров и цифровых приставок. Гражданам, которые пользуются услугами кабельных сетей или спутникового телевидения, беспокоиться не о чем. Перемены затронут тех, кто использует старые телевизоры, уличные или комнатные антенны. Для приема цифрового телесигнала им потребуется приобрести современный телевизор или специальную приставку для аналогового телевизора. Ее цена – от 600 рублей.
Министерство социальной защиты Сахалинской области предоставит единовременную выплату на приобретение оборудования малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке. Льгота предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не должна превышать 15 тысяч рублей. За мерой поддержки можно обращаться после 1 января 2019 года.
В 46 отдаленных населенных пунктах региона будет организовано вещание через спутниковое оборудование. Региональное министерство цифрового развития и связи сегодня проводит адресную работу с жителями удаленных сел. Установка оборудования для спутникового вещания будет продолжена до конца года.
Напомним, перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии проводится по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В результате, прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.
Сегодня во всех городах и селах островной области в отличном качестве доступны 10 программ пакета цифровых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Чтобы определить наличие цифрового эфирного телевизионного вещания в населенном пункте, следует обратиться в центр консультационной поддержки по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 213а, а также по телефону: 8-800-220-20-02 или электронной почте: consult@ortpc.ru.
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