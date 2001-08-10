Переселенцы из аварийного жилья в Макарове получили новые квартиры

21-квартирный дом общей площадью больше тысячи квадратных метров построен на улице Милютина. Новоселье отпраздновали макаровчане, проживающие в аварийном жилье, признанном таковым после 1 января 2012 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.

В новостройке одинаковое количество однокомнатных и двухкомнатных квартир – по 9, трехкомнатных – 3. Строительство проводилось за счет средств областного и местного бюджетов. Стоимость работ составила больше 60 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.

Владимир Ким с женой раньше жили на улице Ленина многоквартирном шлакоблочном доме. После землетрясения в нулевых годах в двухэтажке образовалась трещина. Впоследствии комиссия признала строение непригодным для проживания.

- Из-за поврежденного каркаса здания у нас было холодно, - рассказывает пенсионер Владимир Ким. – Когда получили ключи от нового жилья, очень обрадовались, что теперь не будет прежних проблем. Уже начали перевозить вещи и мебель. Новый год отметим с семьей в комфортных условиях.

Ключи новоселам вручила исполняющая обязанности министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко.

- В этом году мы уже в шестой раз перерезаем красную ленту и открываем новые дома для переселенцев из аварийного жилья. Надеемся, что новоселам будет тепло и уютно, - сказала Татьяна Стаценко.

Квартиры сданы «под ключ»: выполнен косметический ремонт, установлены сантехнические и водонагревательные приборы, электрические плиты, застеклены лоджии, а также благоустроена придомовая территория.

В будущем году в Макаровском районе продолжится переселение из аварийного фонда жителей. В частности, в селе Восточном уже началось строительство шести двухквартирных домов из клееного бруса.