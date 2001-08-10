Валерий Лимаренко поручил приобрести логопедическое оборудование для детского сада №6 в Южно-Сахалинске
В ходе посещения дошкольного учреждения врио губернатора ознакомился с особенностями образовательного процесса, а после - на традиционном утреннике - поздравил детей и их родителей с новогодними праздниками. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Директор детского сада Лариса Сердюкова рассказала, что сегодня дошкольное учреждение компенсирующего вида посещает более 100 детей в возрасте от 5 до 7 лет. В детском саду 7 групп, в каждой работает логопед, психолог. Основная цель работы педагогов – коррекция речи маленьких сахалинцев.
- Мы бы очень хотели иметь современное логопедическое оборудование, с помощью которого дети в игровой форме исправляют звукопроизношение. Это комплекс «Теремок», который помогает увеличить словарный запас, улучшить моторику, зрительное и слуховое восприятие, память. При этом уроки проводятся в виде веселой игры, - обратилась с просьбой к временно исполняющему обязанности губернатора Лариса Сердюкова.
Она также сообщила, что интерактивный логопедический комплекс «Теремок» выполнен в стилистике всем известной сказки. Главное в нем - программное обеспечение с играми и упражнениями. В состав комплекса входит конструктор уроков, который позволяет учителю-логопеду самостоятельно разрабатывать задания и интерактивные уроки.
Врио губернатора Валерий Лимаренко отметил, что для нужд детского сада вскоре будет приобретено современное оборудование.
- В этом году мы его уже не сможем купить, а в начале следующего займемся этим вопросом. Перед покупкой обязательно уточним все параметры логопедического комплекса, - отметил глава области.
В преддверии Нового года Валерий Лимаренко обратился со словами поздравления к детям и их родителям на традиционном утреннике.
- Я хочу, чтобы все детские сады нашей области были уютными, комфортными, чтобы детям в них было весело и интересно, чтобы вы росли сильными, здоровыми, умными, - обратился к участникам праздника временно исполняющий обязанности губернатора.
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