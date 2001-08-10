Администрация Южно-Сахалинска проведет «горячую линию» по электронным услугам

26 декабря состоится горячая телефонная линия по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как зарегистрироваться на портале госуслуг, какие услуги администрации Южно-Сахалинска можно получить в электронном виде, как и где подтвердить свою учетную запись, в чем преимущества получения электронных услуг, что такое ЕСИА? - на эти и другие интересующие горожан вопросы по теме «горячей линии» ответят специалисты аналитической службы администрации Южно-Сахалинска.

Звонки принимаются с 9.00 до 13.00 по телефону 300-806 (доб 3, 4).

С перечнем муниципальных электронных услуг и их регламентами можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.