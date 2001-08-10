На территории трех районов Сахалинской области прогнозируется метель

Вечером 25 и ночью 26 декабря на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется сильная метель, ветер до 28 м/с, видимость 500 м и менее, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В готовности к реагированию на возможные последствия циклона находятся 15 аварийно-восстановительных бригад в составе 60 человек, 23 ед. техники (из них 4 автовышки повышенной проходимости), на автодорогах 12 бригад в составе 45 человек и 29 ед. техники, на объектах ЖКХ 10 бригад в составе 44 человек, 16 ед. техники от Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.