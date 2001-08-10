Новый эндоскопический цифровой комплекс установили в городской больнице Южно-Сахалинск

Новый эндоскопический цифровой комплекс установлен в Южно-Сахалинской городской больнице им. Ф.С. Анкудинова в Южно-Сахалинске. Это аппарат экспертного класса, в котором представлены самые современные медицинские технологии. Мощный источник света, усовершенствованные возможности визуализации и увеличенная маневренность эндоскопа увеличивают эффективность обследований. За две недели с его помощью удалось обнаружить у сахалинцев одну онкологическую патологию и несколько язвенных поражений двенадцатиперстной кишки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

- Отличное оборудование, удобное управление, никаких лишних кнопок, – отмечает заведующий эндоскопическим отделением горбольницы Сергей Владимиров. - Комплекс уже используется для диагностики отделов желудочно-кишечного тракта, при эндоскопических операциях в этой области. Определённые манипуляции могут проводиться в момент исследования. Если это полипы пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстого кишечника, то одномоментно они будут удаляться, необходимый инструментарий есть.

Аппарат обладает важной опцией, есть специальный режим для выявления ранних стадий онкологических заболеваний в желудке, пищеводе, двенадцатиперстной кишке, толстом кишечнике. Пораженный участок на мониторе выделяется особым цветом.

Расширенные возможности видеоцентра для работы с изображениями позволяют врачу увеличивать картинку, регулировать ее яркость, усиливать структурные элементы и контуры. А технология плавного введения трубки, увеличивающая маневренность эндоскопа облегчает работу врача, при этом время прохождения до слепой кишки сокращается

Ранее для отделения был приобретён ещё один эндоскопический комплекс, он используется в операционной для удаления камней, установки стентов, применяется при лечении пациентов с тяжёлой механической желтухой.