Новый эндоскопический цифровой комплекс установили в городской больнице Южно-Сахалинск
Новый эндоскопический цифровой комплекс установлен в Южно-Сахалинской городской больнице им. Ф.С. Анкудинова в Южно-Сахалинске. Это аппарат экспертного класса, в котором представлены самые современные медицинские технологии. Мощный источник света, усовершенствованные возможности визуализации и увеличенная маневренность эндоскопа увеличивают эффективность обследований. За две недели с его помощью удалось обнаружить у сахалинцев одну онкологическую патологию и несколько язвенных поражений двенадцатиперстной кишки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
- Отличное оборудование, удобное управление, никаких лишних кнопок, – отмечает заведующий эндоскопическим отделением горбольницы Сергей Владимиров. - Комплекс уже используется для диагностики отделов желудочно-кишечного тракта, при эндоскопических операциях в этой области. Определённые манипуляции могут проводиться в момент исследования. Если это полипы пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстого кишечника, то одномоментно они будут удаляться, необходимый инструментарий есть.
Аппарат обладает важной опцией, есть специальный режим для выявления ранних стадий онкологических заболеваний в желудке, пищеводе, двенадцатиперстной кишке, толстом кишечнике. Пораженный участок на мониторе выделяется особым цветом.
Расширенные возможности видеоцентра для работы с изображениями позволяют врачу увеличивать картинку, регулировать ее яркость, усиливать структурные элементы и контуры. А технология плавного введения трубки, увеличивающая маневренность эндоскопа облегчает работу врача, при этом время прохождения до слепой кишки сокращается
Ранее для отделения был приобретён ещё один эндоскопический комплекс, он используется в операционной для удаления камней, установки стентов, применяется при лечении пациентов с тяжёлой механической желтухой.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:01 20 Декабря Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона
13:51 20 Декабря Фотовыставкой завершится поисковый сезон на Сахалине
17:35 20 Декабря В Южно-Сахалинске украсили стену рисунками школьников
16:15 20 Декабря Мэр Сергей Надсадин встретился с активистами движения «Сахалинская гвардия»
16:16 27 Ноября Пятнадцать человек вышли на лёд озера Буссе вопреки предупреждениям спасателей
16:47 30 Ноября Тарифы на ски-пассы «Горного воздуха» останутся прежними
18:35 29 Ноября Через две недели на Сахалине и Курилах пройдёт массовая диспансеризация
16:28 28 Ноября Больше 70 процентов юных сахалинцев и курильчан регулярно занимаются в кружках и секциях
Выбор редакции
- 18:01 Вчера Елена Костенко завоевала вторую золотую медаль на этапе Кубка страны по сноуборду
- 17:28 Вчера Новый эндоскопический цифровой комплекс установили в городской больнице Южно-Сахалинск
- 15:50 Вчера Проект «Доступное счастье» реализуют на Сахалине
- 15:47 Вчера Валерий Лимаренко поручил приобрести логопедическое оборудование для детского сада №6 в Южно-Сахалинске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?