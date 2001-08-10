Кинотеатр под открытым небом ждет корсаковцев новогодние праздники

В портовом городе уже все готово к встрече Нового года – на улицах сверкают разноцветные гирлянды, играет музыка и все чаще встречаются прохожие с большими праздничными коробками. Впереди - не только главный семейный праздник и Рождество, но и целых 10 дней новогодних каникул. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Для корсаковцев и гостей города организуют масштабные праздничные мероприятия и народные гуляния. Главным местом притяжения станет городская площадь. Здесь расположились ледовый городок с эффектно подсвеченными фигурами и 14-метровая ель. Вокруг лесной красавицы залит каток, а совсем скоро неподалеку в павильоне откроется прокат коньков. Принять участие в праздничном хороводе на льду сможет любой желающий.

Для самых маленьких подготовлен еще один сюрприз – кинотеатр под открытым небом. Вечерами на уличных экранах городской площади уже можно посмотреть «Каникулы в Простоквашино» или «Дед Мороз и лето», а с наступлением новогодних каникул мультфильмов станет больше, показывать их будут в течение всего дня.

В первую ночь 2019 года на главной площади города пройдет праздничная программа. Новый год с песнями, танцами, веселыми конкурсами и большим количеством сюрпризов корсаковцам и гостям города подарят Дед Мороз и Снегурочка. В два часа ночи новогоднее небо озарит праздничный фейерверк.

В последующие праздничные дни - со 2 по 6 января на городской площади с 12 часов будут ежедневно проводиться «Зимние забавы». Их участниками могут стать как дети, так и взрослые. 7 января в 13 часов начнется «Фестиваль рождественской инсталляции».

Еще одним местом притяжения для любителей активного отдыха станет городской парк. Здесь жителей ждут уже в эту субботу, 29 декабря, в 17.00 часов на открытии ледового катка. Для гостей подготовлено много песен, конкурсов и подарков.

Со 2 по 6 января 2019 года в 13 часов городской парк приглашает всех желающих принять участие в семейных испытаниях на ловкость, быстроту, меткость и выносливость - «Семья! Веселье! Спорт!».