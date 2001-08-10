«Новогоднее настроение» объединило маленьких сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья

Праздник для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Новогоднее настроение» провели в центре информатизации образования Регионального центра оценки качества образования в Южно-Сахалинске. В мероприятии приняло участие 24 семьи с детьми. Ребята из отдаленных районов или те, кто не смог очно поучаствовать в празднике, присоединились к мероприятию дистанционно.

Праздник прошел в формате кругосветки. Дети с интересом поучаствовали в творческих мастер-классах: расписывали елочные игрушки, создавали карнавальные маски и креативные новогодние подарки из сладостей.

Ребятам, участвовавшим дистанционно, тоже не пришлось скучать. Они мастерили новогодние флажки с символом наступающего года.

Праздник продлился несколько часов и завершился по традиции большим чаепитием и вручением подарков.

На сегодняшний день с применением дистанционных образовательных технологий обучаются 90 детей из 14 муниципальных образований. Вместе с педагогами ребята изучают предметы общеобразовательного цикла.

- Также одним из способов формирования коммуникативных качеств являются тематические мероприятия. Они регулярно проходят на базе центра. Дети вместе с родителями активно принимают участие в различных мероприятиях, например, встречи с сахалинскими писателями, поэтами, художниками, ветеранами ВОВ; сотрудники библиотек знакомят с книжными новинками; проводятся творческие мастер-классы, дистанционные конкурсы творческих работ, - сказала руководитель центра информатизации образования Елена Будылева.

Кроме того, специалисты центра организуют и проводят вебинары регионального уровня.