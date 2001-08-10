Детей и стариков поздравили с наступающим Новым годом сахалинские волонтеры

В предновогоднее путешествие по социальным учреждениям области отправились островные добровольцы. Первой точкой стал центр реабилитации «Чайка». Волонтеры приехали в гости к пожилым постояльцам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Песни, стихотворения и загадки - на час пенсионеры вернулись в детство. Не обошлось и без главных символов Нового года - Деда Мороза и Снегурочки, которых сахалинцы звали хором.

- К ним либо не ездят родственники, либо они их видят очень редко, поэтому нашим пенсионерам очень не хватает общения. Они рады, особенно молодёжи, вплоть до того, что могут слезу пустить, просто потому что с ними общаются, уделяют внимание, - отметила сотрудница отделения проживания пожилых граждан и инвалидов центра «Чайка» Галина Левина. - Волонтеры к нам приезжали не так давно, навели убрались у нас, все теплицы привели в порядок. Мы им так благодарны.

После праздничной программы каждому постояльцу вручили в руки небольшой подарок под Новый год. Волонтеры приобрели канцелярские товары, футболки, ведра, средства для уборки, лопаты для расчистки территории и другие полезные вещи.

- Мы обзванивали все организации и спрашивали, что им необходимо. Купили много настольных игр и для пожилых, и для детей, - рассказала специалист министерства спорта, туризма и молодёжной политики Анастасия Кравцова.

После поздравления с наступающим праздником пенсионеров, волонтеры отправились к юным сахалинцам. Новогоднюю программу представили воспитанникам отделения социальной реабилитации детей и подростков «Чайка». В гости к ребятам тоже пришли Дед Мороз и Снегурочка.

- Когда я увидел этих детей, у меня столько энергии появилось. Мы вместе смеялись, играли и даже самых отстранённых ребят удалось включить в игру. Мне кажется, все прошло великолепно, - подчеркнул волонтёр Руслан Дорощук.

Благотворительную акцию «Чудеса под Новый год» устроили в рамках Всероссийского дня волонтера. В организации мероприятий добровольцам помогли специалисты министерства спорта, туризма и молодёжной политики области, а также ФК «Сахалин».

- Мне все очень понравилось, впечатление хорошие. Вообще такие мероприятия мне не всегда нравятся, но сегодня все было классно, - поделилась воспитанница центра Анастасия Прудская.

- А мне больше всего понравилась Снегурочка и бой снежками, потому что я люблю снег, - дополняет Кирилл Ягодинский.

В списке островных добровольцев ещё несколько социальных учреждений области. 27 декабря волонтеры отправятся в Аниву к воспитанникам центра «Алые паруса», а 28 декабря добровольцы поздравят с наступающим праздником постояльцев южно-сахалинского центра «Маячок».