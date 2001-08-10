Южносахалинцев приглашают на ярмарку за новогодними подарками ручной работы

29 декабря на площади Ленина с 12.00 до 16.00 будет работать предновогодняя ярмарка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Южно-сахалинские ремесленники в широком ассортименте представят сувенирную продукцию ручной работы. В подарок родным и близким можно будет приобрести вязаные изделия и игрушки, новогодние украшения, картины, изделия из ракушек и дерева.

Будут представлены товары новогоднего ассортимента: елочные игрушки, украшения, а также детские игрушки.

Предприятия общественного питания предложат выпечку и кондитерские изделия.