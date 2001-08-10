В канун Нового года сахалинские судебные приставы посетили детский реабилитационный центр

Судебные приставы, осуществляя свои основные обязанности, не забывают уделять внимание социально-незащищенной категории граждан, в частности семьям и детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В канун новогодних праздников, когда каждый ребенок заслуживает маленького чуда, служители закона подарили частичку тепла и внимания детям из реабилитационного центра города Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Сегодня сотрудники аппарата Управления и структурных отделов, расположенных в областной столице, посетили ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» и поздравили его подопечных с наступающим Новым годом, подарили мягкие игрушки со сладостями внутри, а также поучаствовали в игровом представлении на праздничном утреннике.

В конце праздника директор центра Че Тон Чун вручила благодарственное письмо Управлению Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области за деятельное участие в социальной реабилитации детей и помощь в предоставлении подарков.