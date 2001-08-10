На Курильских островах военных заселили в новое общежитие

На островах Курильской гряды состоялось торжественное заселение современных меблированных общежитий квартирного типа для военнослужащих по контракту – двух на острове Итуруп и двух – на Кунашире.

Новое жилье получили 188 семей военнослужащих. Одновременно были введены в эксплуатацию энергоцентры, обеспечивающие бесперебойное функционирование построенных объектов.

В торжественной церемонии приняли участие представители командования соединений, строительных организаций, представители администраций районов. Новые квартиры полностью готовы к проживанию и оборудованы приборами учета и необходимым набором мебели.

В 2019 году будут возведены и сданы в эксплуатацию еще три аналогичных общежития – два на Итурупе и одно на Кунашире.

Напомним, что в рамках развития военной и социальной инфраструктуры на островах Итуруп и Кунашир запланированы строительство и реконструкция более 200 различных объектов, в том числе объекты военного назначения, жилые дома, столовые, школы, спортивные комплексы.

Все воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на островах Курильской гряды, полностью укомплектованы военнослужащими по контракту.