Около 100 сахалинских проектов было представлено на всероссийском конкурсе среди волонтеров. Лучшие из них приняли участие в финале в Москве. Проект Ксении Огарковой «Социальный фитнес» занял третье место и теперь будет применяться в других российских регионах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Эти и другие итоги Года добровольца подвели на совещании под руководством заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.

- Сегодня создан фундамент для того, чтобы волонтерское движение развивалось на территории всей области. Согласно социологическим опросам, все больше наших земляков выражают готовность стать добровольцами, чтобы от чистого сердца помогать нуждающимся, охранять природу, участвовать в социально значимых мероприятиях, – отметил Антон Зайцев.

В этом году высокую оценку на всероссийском конкурсе получили участники клуба «Бумеранг». Они стали героями масштабного проекта и приняли участие в съемках фильма «Я волонтер», где рассказали об опыте спасения морских животных. В Международный день добровольца документальную ленту посмотрели тысячи зрителей в десятках кинотеатров.

Также высшую оценку получила волонтерская программа национального чемпионата рабочих профессий «Ворлд Скиллс Россия», который проходил в Южно-Сахалинске в августе. Она принята за основу при подготовке международных соревнований в Казани в 2019 году.

- Эти достижения стали возможны, в том числе благодаря системной работе по развитию добровольчества в рамках молодежной форумной кампании «Острова». Начиная с 2014 года, в ее работе приняло участие более 5 тысяч молодых людей изо всех районов области. В этом году форум проходил под знаком Года добровольца, соответственно, образовательная программа, проекты и инициативы ребят были направлены на развитие волонтерского движения, – сказал заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

На совещании отметили, что в 2018 году появились новые формы работы с волонтерами – впервые прошел форум для добровольцев серебряного возраста «Молоды душой». Мероприятие получило массу откликов от участников, желающих активно поддерживать движение в своих муниципальных образованиях, и в дальнейшем эта инициатива будет продолжена.

Также в островном регионе появились «Волонтеры-медики». В следующем году эти движения должны стать самостоятельными организациями. В связи с этим будет продолжена работа по внедрению стандарта поддержки добровольчества.

Стоит отметить, что результаты Сахалинской области высоко оценены Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Сотрудник регионального министерства стал экспертом Международном форуме добровольцев и принял участие в работе секции, где обсуждалось предоставление грантов и субсидий волонтерским организациям.