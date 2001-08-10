Живую новогоднюю ель установили в Холмске

Новогоднее настроение жителям 3-его микрорайона города Холмск в течение всех праздничных дней будет создавать семиметровая живая ель, установленная в районе хоккейного корта на улице Матросова.

Инициаторами установки праздничного дерева стала группа депутатов собрания городского округа. Так, Геннадий Иванов приобрёл ель в Холмском лесничестве (с. Костромское). Ольга и Андрей Ермаковы, Сергей Сергеев организовали доставку, установку и украшение лесной красавицы. По их обращению холмский предприниматель Анатолий Лим предоставил ямобур, игрушки для ёлки собрали с помощью предпринимателя Игоря Фисенко, магазина «Планета», детского сада «Солнышко», средней школы № 9, ученики которой во главе с социальным педагогом Дарьей Буториной и украсили ель собранными игрушками. Управление культуры администрации муниципального образования оказало техническую поддержку при установке новогодней красавицы.

Оценить красоту главного символа Нового Года жители и гости города могут уже сегодня, сообщили в администрации городского округа.