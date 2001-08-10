Закрыт участок автодороги «Ильинское - Шахтерск»

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуации, с 08.20 (сах) 28 декабря ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ильинское – Шахтерск. Также приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршруту «Южно-Сахалинск – Холмск» и в обратном направлении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Для обеспечения безопасности на закрытом участке трассы задействованы 2 поста ГИБДД.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области просит водителей воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанных участках автодорог можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 723-882.

Паромная переправа «Ванино – Холмск» закрыта до улучшения погодных условий. Аэропорт города Южно-Сахалинска и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).