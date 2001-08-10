Сахалинская область получила беспрецедентную партию противопожарного оборудования

Стоимость спасательных приборов и амуниции - 90 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета островного региона. В поставке - 16 видов оборудования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

– Новое оборудование отправится в районы области, где его распределят между профильными подразделениями. Это позволит повысить уровень пожарной безопасности в регионе, что особенно важно с учетом приближающихся праздников, – сказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Партия включает, в частности, 275 ранцев противопожарных, 217 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, 34 манекена-тренажера для спасателей, 115 комплектов теплоотражающей одежды, 13 тепловизоров, 5 переносных дымососов, 15 пневматических прыжковых устройств.

Новые теплоотражающие костюмы предназначены для защиты от повышенных температур и вредных факторов окружающей среды. В них огнеборцы могут потушить очаг возгорания, находясь в непосредственной близости от него.

Одним из важных видов спасательного оборудования стали прыжково-спасательные устройства «Кубы жизни». Они предназначены для эвакуации людей с верхних этажей здания, когда других способов спасения уже не осталось. Устройство обеспечивает безопасное приземление с высоты 6-этажного дома, что составляет около 20 метров. Если пострадавший упадет на край конструкции, из-за особенностей ее строения он скатится в ее центр, что уменьшит риск травм. Сахалинские пожарные получили также новые тепловизоры.

– Область применения этих приборов обширна. В работе пожарных они помогают обнаружить людей в зоне сильного задымления, где видимость нулевая. С их помощью можно обнаружить очаг возгорания и пострадавших, – отметил начальник Долинского пожарного отряда Владимир Яковенко.

Для нужд противопожарной службы закуплены и манекены двух видов. Первый, в полный человеческий рост, предназначен для проведения инструктажей по технике безопасности, обучения приемам первой медицинской помощи и тренировок. Второй - используется для отработки навыков тушения горящего тела и оказания помощи пострадавшему при пожаре. В нем предусмотрены световые и звуковые индикаторы.

Снаряжение закуплено в рамках региональной государственной программы «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы».