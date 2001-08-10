Энергетики восстанавливают поломки на ЛЭП

Сахалинэнерго ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных снежным циклоном, пришедшим на Сахалин в ночь на 28 декабря. В ликвидации последствий непогоды участвуют 9 оперативно-выездных бригад компании (20 человек) и 9 единиц техники.

Накануне, получив предупреждение о предстоящем циклоне, в Сахалинэнерго был введен режим повышенной готовности. На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава энергокомпании.

По состоянию на утро сегодняшнего дня остаются поврежденными 17 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Бригады Сахалинэнерго работают над устранением повреждений, однако непогода продолжается в ряде районов, из-за чего остается нарушенным электроснабжение сел Восточное Макаровского района, Ёлочки г. Южно-Сахалинска, Усково Тымовского района; частично – города Углегорска, сел Яблочное Холмского района, Ключи и Дальнее г. Южно-Сахалинска, Ударное, Ольшанка, Поречье и Орлово Углегорского района, Рощино Смирныховского района.

Предприятия жизнеобеспечения и социально-значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии можно узнать на сайте.