Сахалинский судебный пристав признана лучшей деловой женщиной года

Начальник отдела судебных приставов по Корсаковскому району стала победительницей в муниципальном конкурсе «Женщина года» в номинации «Деловая женщина». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

В Корсаковском районе Сахалинской области в целях привлечения общественного внимания к роли женщин в обществе и признания их заслуг местной администрацией в период с 21 ноября по 20 декабря был объявлен конкурс «Женщина года». Испытать свои силу в данном конкурсе решила старший судебный пристав Сафонова Екатерина, что обернулось для неё победой в номинации «Деловая женщина», что в полной мере заслуженно, так как она, как грамотный руководитель, точно знает, как правильно построить работу и создать соответствующую атмосферу в коллективе, чтобы добиваться необходимого результата.

Екатерина Владимировна находится на государственной гражданской службе 12 лет, а в УФССП России по Сахалинской уже на протяжении 6 лет занимает должность начальника вверенного ей отдела судебных приставов. Она является инициативным человеком и всегда сохраняет оптимизм, выдержку и хорошее отношения к работе и коллегам. Благодаря ее усилиям и профессиональным качествам в текущем году отдел судебных приставов по Корсаковскому району занял 3 место в смотре-конкурсе на звание «Лучшее структурное подразделение УФССП России по Сахалинской области» по результатам работы за 2017 год. Более того, старший судебный пристав неоднократно награждалась благодарственными письмами от имени руководства УФССП России по Сахалинской области и ведомственными наградами ФССП России.

В итоге, на церемонии объявления победителей конкурса мэр г. Корсакова вручил Екатерине Сафоновой цветы и диплом. УФССП России по Сахалинской области поздравляет Екатерину Владимировну и желает дальнейших личных и профессиональных побед.