Закрыт участок автодороги «Огоньки - Невельск»

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуации, с 10.20 (сах) 28 декабря ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Огоньки – Невельск.

Напомним, что с 08.20 (сах) 28 декабря ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ильинское – Шахтерск. Также приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам «Южно-Сахалинск – Холмск», «Южно-Сахалинск – Анива», «Южно-Сахалинск – Невельск» и в обратном направлении. Для обеспечения безопасности на закрытых участке трассы задействованы 4 поста ГИБДД, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.