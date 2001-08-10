Тихоокеанское
информационное агентство
28 Декабря 2018
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12:48, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Закрыт участок автодороги «Огоньки - Невельск»

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуации,  с  10.20  (сах) 28 декабря ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Огоньки – Невельск.

Напомним, что с 08.20  (сах)  28 декабря ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ильинское – Шахтерск. Также приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам «Южно-Сахалинск – Холмск», «Южно-Сахалинск – Анива», «Южно-Сахалинск – Невельск» и в обратном направлении. Для обеспечения безопасности на закрытых участке трассы задействованы 4 поста ГИБДД, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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