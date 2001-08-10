Более 140 работ приняли участие в акции «Поддержи спортсменов I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
Сегодня в городской художественной школе состоялось торжественное награждение тех, кто принял участие в акции, которая направлена на поддержку спортсменов игр «Дети Азии». В ней приняло участие более 140 человек. Дети рисовали лыжников, сноубордистов, фигуристов, хоккеистов – главных героев I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Работы будут вручены спортсменам сборной Сахалинской области в качестве поддержки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции Игр.
- Акция не завершается, а только набирает обороты. К ней также присоединились ребята из других районов с ограниченными возможностями здоровья. Ребята делают поделки и рисуют. В общем все, что им хочется. Все работы позже будут переданы к нам. Мы их выставим на спортивных объектах, где пройдут соревнования, и спортсмены смогут взять их в подарок, - рассказали в пресс-службе дирекции.
Свои работы юные художники рисовали на полотнах размером А2 и А3. Каждый ребенок выбрал свою форму и материалы. Работали и фломастерами, и гуашью, и масленой пастелью, и карандашами.
- Я старался им только советовать. Это полностью их творчество. Кто-то смотрел фотографии, а кто-то углубился и стал изучать правила вида спорта, инвентарь, - рассказал педагог по рисованию Владимир Березовский.
Оля Ким нарисовала биатлонистов, которые преодолевают один из этапов лыжной трассы. Конечно, художница сначала хотела нарисовать фигурное катание, как и большинство девочек, но по совету педагога решила переключиться на другой вид спорта.
- Тема «биатлонизма» была мало затронута. К тому же, я думаю, что биатлонисты испытывают большее напряжение. Им нужно обогнать соперников и им требуется точность во время огневого рубежа, - поделилась девочка. – Я хочу пожелать им не волноваться. Потому что волнение влечет за собой другие неудачи.
Маше Ягодкиной 7 лет. Она рисовала горнолыжницу, которая учится кататься.
- Моя мама любит кататься на горных лыжах. Я поэтому решила их нарисовать. В конкурсе мне понравилось принимать участие. Я буду болеть на наших спортсменов, - рассказала Мария.
Поддержать островных спортсменов может любой желающий. Для этого необходимо придумать кричалку, девиз, нарисовать картину, написать песню или придумать свой формат. Все это принимают по адресу электронной почты press@sakhalin2019.org. Перед играми творческие работы сахалинцев передадут лично спортсменам.
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