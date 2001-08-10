В Южно-Сахалинске завершено строительство нового участка улицы Горького
С открытием построенного с нуля участка ул. Горького от ул. Есенина с выездом на ул. Больничную, жители Южно-Сахалинска получили соответствующую современным стандартам дорогу, которая позволит разгрузить трафик в этом районе города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Работы выполнила подрядная организация «Северспецстрой». К строительству участка, протяженностью 750 метров, в пиковые этапы привлекали до 130 специалистов одновременно. Проезжая часть обустроена по хорошо зарекомендовавшей себя технологии с использованием бетонного основания, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, обустроена разделительная полоса, подпорная стена, тротуары, велодорожки, установлено уличное освещение, светофоры, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, выполнено озеленение.
Объект накануне открытия посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он положительно оценил результат работы подрядной организации, подчеркнув, что весной будет проведено обследование и в случае выявления недочетов, подрядчик будет их устранять за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Срок гарантии — 5 лет. Мэр отметил, что это не последний этап работы, в планах продолжить строительство улицы на юг. Отдельные поручения дал Сергей Надсадин по дополнению озеленения объекта в весенний сезон.
Как отметил представитель от южно-сахалинских автомобилистов Валерий Ерохов, эта дорога была очень нужна городу:
- В целом отрадно, что времена, когда автомобилисты выходили к мэрии и требовали ремонта дорог, далеко позади. И сегодня строятся новые красивые и качественные дороги.
На участке завершается подключение уличного освещения и светофоров.
С 28 декабря проезд по новому участку улицы Горького открыт.
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