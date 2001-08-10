Специалисты Южно-Сахалинска поздравили с Новым годом воспитанников спецшколы в Костромском

В преддверии Нового года представители органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Южно-Сахалинска посетили своих подопечных, обучающихся в спецшколе с. Костромского Холмского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

На сегодняшний день в этом специальном учебно-воспитательном общеобразовательном учреждении закрытого типа для обучающихся с общественно опасным поведением находятся трое ребят из южно-сахалинских семей. Дети помещаются сюда по решению суда. Сейчас здесь живут 18 детей со всей области.

По поручению председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вице-мэра Южно-Сахалинска Елены Федоровой подобные посещения курируемых ребят уже стали традиционными. Но предновогодняя встреча прошла в особой атмосфере. Специалисты департамента образования, отдела по делам несовершеннолетних и городского УМВД России приехали с подарками. В свою очередь для гостей ребята подготовили небольшую концертную программу.

В личном общении с парнями специалисты узнали также об их достижениях в учебе и спорте. Двое южно-сахалинских ребят на хорошем счету у педагогического коллектива, наставники отмечают их успехи, и новогодние праздники они смогут провести дома, в кругу семьи. Один из парней, недавно попавший в школу, проходит первичную реабилитацию и новый год встретит в школе.

- Для нас важно, чтобы ребята понимали, что взрослые на их стороне, что им есть на кого опереться в трудную минуту, и мы готовы помочь им исправить свои ошибки, даже если они не могут рассчитывать на родителей, - пояснила ведущий советник отдела по делам несовершеннолетних Ия Овечкина. - Самый главный результат нашей работы - адаптация таких ребят к нормальной жизни.

По словам специалиста департамента образования Николая Неретина, помимо традиционных сладких подарков, угощений к новогоднему столу детям вручили инвентарь для мини-футбола и акустическую беспроводную колонку.

Ребята провели экскурсию для гостей и показали, как они организовали свой зимний спортивный досуг на уличном катке, обустроенном на территории школы.