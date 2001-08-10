Открытие коек оперативной гинекологии в больнице Южно-Сахалинска позволит внедрить высокотехнологичные виды медицинской помощи
Встреча специалистов гинекологии и общественной группы, созданной региональным министерством здравоохранения, состоялась в городской больнице имени Ф.С. Анкудинова. Здесь в следующем году планируется открыть гинекологическое отделение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном Минздраве.
Ранее задачу найти взаимоприемлемые варианты для улучшения деятельности гинекологической службы города дал врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Этот вопрос сейчас изучает специальная рабочая группа, в которую вошли представители общественности, регионального министерства здравоохранения, Росздравнадзора, депутаты областной думы, руководители медучреждений.
В актовом зале городской больницы собрались врачи и представители среднего медицинского звена гинекологического корпуса. Во время встречи у них была возможность задать все интересующие вопросы. Новое отделение сможет одновременно принимать до 50 пациенток, которые нуждаются в оперативном лечении.
- Меня обнадёживают перспективы. Оперативная гинекология будет работать отдельно, чего не было никогда. Сейчас у нас объединены два подразделения, которые оказывают помощь беременным женщинам и ведут оперативные вмешательства. Это совершенно разные подходы, характер работы. А здесь будет специализированное отделение, хорошая диагностическая база и другие плюсы многопрофильной больницы, – отметил заведующий вторым гинекологическим отделением Александр Веднёв.
Как один из ведущих хирургов учреждения он отметил для себя и коллег возможность профессионального роста. С переходом в многопрофильную больницу специалисты смогут проводить не только рядовые операции, но и внедрять высокотехнологичную медпомощь.
- По количеству операций никаких ограничений, сколько надо, столько и оперируйте. Круглосуточно в вашем распоряжении УЗИ, компьютерный томограф, – обратился специалистам-гинекологам главный врач южно-сахалинской горбольницы Андрей Ширяев. - Был вопрос по числу врачей, которые остаются дежурить в отделении. Сказали, что в ваших нынешних условиях он один. Здесь потребуется два специалиста.
- Мы намерены развивать гинекологическую службу, улучшать качество оказываемой профильной медицинской помощи, - отметил, в свою очередь, министр здравоохранения Алексей Пак. - Работы будет много, размер заработной платы не только сохранится, но и станет больше, ведь горбольница – это третий уровень оказания медицинской помощи, а у городского роддома второй. По сути у вас изменится только запись в трудовой книжке.
Один из вопросов на встрече касался перспектив здания гинекологического корпуса. В нём будут развивать дневной стационар, в этом подразделении останется более 40 коек.
После встречи её участникам предложили посмотреть площади отделения, в котором им в дальнейшем предстоит работать. В помещениях сейчас идёт капитальный ремонт, его планируют завершить к марту следующего года. Переезд состоится только после полного окончания всех работ и процедур лицензирования.
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