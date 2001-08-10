На Сахалине восстановлено электроснабжение в населенных пунктах

По состоянию на 23.30 (сах) 28 декабря восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 10 бригад, 22 человека и 11 единиц техники от ПАО «Сахалинэнерго», сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

С 19.00 (сах) закрыто движение для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб, осуществляющих расчистку от снега на участок автодороги Ноглики - Оха.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).

С 15.00 (сах) 28 декабря открыто движение на участке автодороги «Ильинское - Шахтерск». А так же с 18.00 (сах) открыто движение на участке автодороги «Огоньки – Невельск. Проезд осуществляется без ограничений.

Возобновлено автобусное сообщение на участках Южно-Сахалинск – Холмск, Невельск - Холмск. Закрытой остается паромная переправа Ванино-Холмск.

Аэропорт г. Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. В настоящее время задержанных авиарейсов нет.