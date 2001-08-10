Воспитанники детского сада «Ягодка» приняли участие в проекте «Здоровые дети - здоровое общество»

В предновогодние дни в островной столице завершается реализация первого этапа межведомственной программы «Здоровые дети - здоровое общество». Инициатором его реализации в Южно-Сахалинске выступили ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики» совместно с департаментом образования Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

К участию подключились коллективы городских школ и детских садов. Цикл просветительских мероприятий этого года для дошкольников завершили сегодня в детском саду № 47 «Ягодка».

Всего же за год в проекте приняло участие почти 2 тысячи малышей в возрасте 5-6 лет из более чем 30 южно-сахалинских детских садов.

- В наступающем году мы хотим начать новый этап акции и активно работать уже с родительской общественностью. За этот год в беседах с ребятами мы выявили, что, к сожалению, ситуация, когда, например, дети по вине родителей становятся участниками пассивного курения, очень распространена. А ведь для юного организма это огромный удар. Кроме того, мы понимаем, что культура питания также идет от семьи, - подчеркнула главный врач центра медицинской профилактики Елена Столярова.

По словам заведующей детским садом «Ягодка» Ирины Ли, в их коллективе педагоги и штатный медик стараются уже с ясельного возраста прививать детям навыки личной гигиены. Организуются медосмотры для профилактики и раннего выявления заболеваний, проводится вакцинация. Вместе с тем подобные большие интерактивные мероприятия с привлеченными специалистами - всегда ожидаемое событие. Примечательно, что на базе детского сада «Ягодка» организован ряд дополнительных секций для воспитанников, в том числе популярная сегодня йога для малышей, футбол. Также малыши вместе с родителями участвуют в играх детской хоккейной лиги.

В течение часа дошколята отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах и подвижных играх, показали своим сверстникам творческие номера со спортивными элементами. Вместе с социальным педагогом центра медицинской профилактики ребята отправились в путешествие по городу Здоровье. В форме игры малышам рассказали про принципы правильного питания и доступные в их возрасте виды физической активности. Завершилось мероприятие вручением подарков.