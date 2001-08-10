В Чехове восстанавливают крышу центра досуга

В результате прошедшего по территории Холмского городского округа циклона пострадало здание центра досуга села Чехов: порывами ветра, достигавшими 27 м/с, частично разрушена кровля. Общая площадь разрушений составляет около 450 квадратных метров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмского района.

Как только позволили метеоусловия, на место выехали сотрудники управления ГО и ЧС администрации муниципального образования. Их задача - убрать разрушенные конструкции, расчистить и подготовить кровлю к ремонту, удалить обломки крыши с прилегающей территории. В процессе задействована специализированная техника.

Силами и средствами «Службы единого заказчика» проведено обследование повреждений, подготовлена дефектная ведомость, на основании которой будет составлен сводно-сметный расчёт на предстоящие восстановительные работы.

Руководство и специалисты управления культуры и архивного дела, Централизованной клубной системы, комитета по управлению имуществом, согласно распоряжению главы округа Алексея Летечина, комиссионно приняли решение приостановить деятельность объекта до окончания мероприятий, направленных на определение степени повреждения здания и наличия угроз для лиц, находящихся внутри помещений Центра досуга.

По результатам обследования будут приняты дальнейшие решения.