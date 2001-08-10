Находящиеся под опекой юные сахалинцы посетили городской бассейн
Ежегодное посещение городского бассейна ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска во время новогодних каникул стало доброй традицией для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в мэрии.
Благодаря совместной работе департамента по делам молодежи, спорту и туризму, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела опеки и попечительства департамента образования администрации города Южно-Сахалинска около 20 детей со своими приемными родителями получили возможность весело и с пользой провести время в теплой воде бассейна.
- Ежегодно мы проводим праздничные мероприятия, на которых ребята, в силу разных обстоятельств попавших в трудную жизненную ситуацию, принимают участие в различных соревнованиях, мастер-классах по твистингу и бумагопластике, состязаниях по нормативам комплекса ГТО, - рассказала директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина. - Большую помощь в организации этих мероприятий оказывают сотрудники МБУ "Спортивный город" и МБУ "Центр молодежных инициатив", спортсмены из проекта "Социальный фитнес" и "Сахалинского воркаута".
Помимо работы с детьми, оставшихся без попечения родителей и находящимися в социально-опасном положении, с сентября 2017 года в областном центре на базе трех муниципальных спортивных учреждений действуют отделения адаптивной физической культуры и спорта.
Спортивно-оздоровительные группы при ДЮСШ по плаванию, СДЮСШОР по греко-римской борьбе и ДЮСШ игровых видов спорта посещают около 80 детей с ограниченными возможностями здоровья.
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