Валерий Лимаренко: в Сахалинской области более 2,5 миллиардов рублей направят на «Чистую воду» в 2019 году
Это втрое больше, чем годом ранее, когда региональная подпрограмма получила финансирование в размере около 745 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
В новом году, как отметил глава региона Валерий Лимаренко, продолжится масштабная реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области.
- Запланированы строительство и реконструкция 21 объекта, которые позволят улучшить водоснабжение и водоотведение в районах. Проект решает один из самых важных вопросов – помогает каждый день обеспечивать жителей островной области чистой питьевой водой, – отметил Валерий Лимаренко.
В частности, продолжатся работы на сетях в восточной части Анивы. Строительство второго магистрального водовода протяженностью около 16 километров должно повысить надежность централизованной системы водоснабжения городского округа. В результате, в анивских домах стабилизируется водный напор, и улучшится качество питьевой воды по микробиологическим показателям. Кроме того, централизованное водоснабжение придет в активно развивающиеся населенные пункты – села Воскресенское и Песчанское.
На реке Малка в Холмском городском округе будет построена станция очистки воды. Также финансирование направлено на прокладку магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до Холмска, запланирована реконструкция очистных сооружений и строительство напорного коллектора в селе Троицком, на водозаборе «Южный».
В прошлом году в Александровск-Сахалинском появились новые станции водоподготовки и насосные станции, а также магистральные водоводы и городские сети. Это позволило до минимума сократить потери питьевой воды через ветхие сети и решить проблему источника для города. Теперь в дома александровцев поступает вода с необходимыми нормативными показателями.
Реконструкция очистных сооружений в 2018 году также началась в поселке Смирных. Существующие объекты перестали отвечать нормативным требованиям по степени очистки сточных вод, поэтому принято решение вывести их из эксплуатации, когда будут запущены сооружения первой очереди строительства. В Смирныховском районе активно возводится жилье, поэтому каждый год увеличивается объем стока. Новые очистные сооружения позволят улучшить экологическую и санитарно-эпидемическую обстановку в поселке.
Реконструкция систем водоснабжения осуществляется в рамках подпрограммы «Чистая вода», а также благодаря капитальным вложениям в объекты ЖКХ по государственной программе «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы».
В целом система водоснабжения городов и сел Сахалинской области сегодня включает в себя 152 водозаборов, в том числе 97 подземных и 55 поверхностных. Общая протяженность водопроводных сетей в островном регионе - около 2,5 тысяч километров.
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