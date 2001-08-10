Новые тележки закупят для сахалинских железных дорог

Стальная магистраль на острове – последняя крупная «узкоколейка» в стране. Первая партия из 69 вагонных тележек поступит в регион в начале 2019 года. Новые устройства, закупленные при участии «Корпорации развития Сахалинской области», позволят перевести подвижной состав «Пассажирской компании «Сахалин» на общероссийский стандарт железнодорожной колеи 1520 миллиметров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в корпорации развития Сахалинской области.

Узкая колея – наследие сложной истории острова. По итогам русско-японской войны 1904-1905 годов южная часть Сахалина оказалась под властью Страны восходящего солнца. Здесь была создана железнодорожная сеть с шириной колеи по японскому стандарту - 1067 миллиметров. В 1945 году после Второй мировой войны южная часть Сахалина, как и Курильские острова, вернулась в состав России. Развитие железной дороги продолжилось. Но ширина колеи оставалась неизменной. Это повышало стоимость перевозок по острову. Подвижной состав для Сахалина приходилось изготавливать по особому проекту. А грузовые составы, прибывающие на остров с помощью паромной переправы Ванино – Холмск, и сегодня проходят дорогостоящую процедуру перестановки колесных пар.

Наконец, в 2003 году началась поэтапная перешивка колеи на ширину 1520 миллиметров. Она предусматривала также полную реконструкцию путевого хозяйства, строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. Летом 2019 года перешивка колеи завершится. А перед этим «Пассажирская компания «Сахалин» должна перевести свой подвижной состав на общероссийский стандарт.

- В год поездами дальнего следования и пригородного сообщения мы перевозим по острову более 700 тысяч пассажиров, - рассказал Дмитрий Акджигитов, главный инженер «Пассажирской компании «Сахалин». - Чтобы и впредь оказывать населению востребованные услуги, необходимо своевременно переставить имеющиеся у нас вагоны на новые тележки с шириной колеи по отечественному стандарту.

Закупка оборудования ведется в рамках инвестиционного проекта. Всего будет приобретено 138 вагонных тележек на 299 миллионов рублей. Финансирование взяла на себя «Корпорация развития Сахалинской области».

- Переход железной дороги на Сахалине на общероссийский стандарт будет иметь комплексный эффект, - отметил Дмитрий Вдовин, руководитель «Корпорации развития Сахалинской области». – Остров будет теснее связан с транспортной инфраструктурой страны. Когда исчезнет нужда в замене колесных пар, экономика грузовых перевозок между Сахалином и материком станет гораздо более благоприятной. И что особенно важно, за счет новых тележек улучшится состояние пассажирского подвижного состава, повысится безопасность движения, скорость, плавность хода и в целом уровень комфорта.

Изготовлением тележек для острова занимается Тверской вагоностроительный завод.

- Наше предприятие имеет успешный опыт сотрудничества с Сахалином, - отметил генеральный директор Андрей Соловей. - В 2003 году мы вели поставки на остров пассажирских вагонов, которые пришли на смену старому подвижному составу. Новые тележки также будут построены с учетом эксплуатации в условиях низких температур атмосферного воздуха.

Производство второй партии из 69 устройств должно завершиться в мае. Соответственно, прибудут тележки на остров в начале лета.