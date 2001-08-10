Сахалинские стрелки сразились за призы Романа Бакай

Областные лично-командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы индивидуального предпринимателя Романа Васильевича Бакай прошли в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В турнире померились силами более 160 спортсменов из Ноглик, Анивы и областного центра. Всего выступило 52 команды.

В противостоянии между образовательными учреждениями лидером стала школа №19 села Дальнее. Радость победы разделили Владислав Немыкин, Владимир Макаренко и Николай Кушнарев. На втором месте команда учениц школы №5 села Троицкое. Серебряными призёрами стали Ульяна Долинина, Анастасия Миронова и Екатерина Кузнецова. Почётное третье место у воспитанников лицея №1 Александры Князевой, Валерии Власенко и Никиты Зыкова. Среди трудовых коллективов первенствовала команда Сахалинской коммунальной компании.

В отдельных упражнениях винтовочной стрелковой программы высокие результаты показали девушки. Основная борьба развернулась между выпускницей отделения пулевой стрельбы ДЮСШ ИВС Южно-Сахалинска, кандидатом в мастера спорта Анастасией Трищенко и ученицей гимназии №2, мастером спорта Ольгой Аверкиной. Последняя по итогу упорной борьбы одержала победу, при этом обе спортсменки превысили норматив мастеров спорта. Анастасия Трищенко стала обладательницей серебряной медали, а бронзу завоевала Валерия Радыгина из Анивы с результатом близким к нормативу мастера спорта. Они же разыграли места в финале абсолютного первенства, оставив позади мужчин. В стрельбе из пневматического пистолета не было равных сотруднику «Сахалин Энерджи», кандидату в мастера спорта Ивану Здорикову.

Обладательницей главного приза соревнований - планшета «Samsung» - стала ученица шестого класса средней школы №2 Томари Маргарита Федотова.

Роман Васильевич Бакай занимался пулевой стрельбой в школьные и студенческие годы. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта и стал рекордсменом Сахалинской области в стрельбе из пистолета. Занявшись бизнесом, он решил помочь родному стрелковому отделению, учредив соревнования для юных сахалинских спортсменов.