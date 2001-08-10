Огонь I зимних Международных игр «Дети Азии» побывал на Итурупе
Символ масштабных состязаний пронесли по центральным улицам Курильска 11 факелоносцев. Забегу предшествовал торжественный митинг и выступления творческих коллективов района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
- Мы рады приветствовать Огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» на Итурупе. Курильск стал участником крупного спортивного праздника, который проходит под патронатом Международного олимпийского комитета. Это большая честь для нашего города, - отметил исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования Вадим Рокотов.
Общая дистанция забега по курильскому острову составила 1600 метров. Среди факелоносцев - Олеся Сарычева, учитель физкультуры и ОБЖ школы села Рейдово. Курильчанка неоднократно отмечалась почетными грамотами, побеждала в районных состязаниях педагогов «Мой лучший урок», выиграла муниципальный этап конкурса «Учитель года-2015».
- Масштабные игры «Дети Азии», которые вскоре пройдут на Сахалине, прежде всего, необходимы нашим детям. Они должны видеть, что, занимаясь спортом, можно преодолеть себя и добиться высоких результатов, - поделилась Олеся Сарычева.
Впервые в эстафете Огня факелоносцами стали члены одной семьи, которые уже давно живут на Итурупе и вносят существенный вклад в развитие района. Василий Субботин - помощник командира дивизии по физической подготовке, мастер спорта по лыжным гонкам, участник и победитель многочисленных соревнований. Его дочь Ирина Субботина – круглая отличница в школе, кроме того, неоднократная победительница и призер муниципальных соревнований и спартакиад. Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
- Мы рады, что удалось поучаствовать в эстафете игр «Дети Азии». Надолго запомним это событие. Это почетная и очень ответственная миссия, - рассказали Субботины.
Напомним, эстафета Огня I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» стартовала 7 января с Южно-Курильского городского округа. Факелоносцы пронесли символ состязаний по островам Кунашир и Шикотан. 12 января спортсмены доберутся до северокурильского острова Парамушир. А 18 января эстафета начнет свое шествие по Сахалину, начиная с Охи. Финишную прямую Огонь игр пересечет 8 февраля в Южно-Сахалинске.
Всего в эстафете примут участие более 370 факелоносцев – спортсменов, политиков, организаторов игр и других почетных гостей. Им в общей сложности предстоит преодолеть 4112 километров.
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