В Холмском районе проверили уличные хоккейные корты

По распоряжению главы Холмского городского округа Алексея Летечина в муниципальном образовании проведена инспекторская проверка состояния уличных хоккейных кортов рабочей группой под руководством советника главы Игоря Витохина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.

В отличном рабочем состоянии находятся корты в сёлах Костромское и Чехов. Катки расчищены, ледовое покрытие гладкое, без сколов и выбоин, имеется качественная разметка поля для игры в хоккей.

Также на должном уровне содержатся катки в городе Холмск, расположенные на улицах Матросова (район школы №9) и Первомайской (район школы №6). Причём любители ледовых видов спорта на корте у школы № 6 могут кататься на качественном покрытии под музыку.

В Правде уличный каток оказался не расчищен. Дано поручение осуществить все необходимые работы, чтобы жители села смогли проводить свой досуг активно и интересно.