В Сахалинской области на новогодних каникулах родилось 117 детей

За первые восемь дней 2019 года в сахалинских родильных домах и региональном перинатальном центре появились на свет 47 девочек и 70 мальчиков. Для сравнения – годом ранее за этот же временной промежуток на островах родилось 111 детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Всего в 2018 году на свет появились 6043 ребенка – 3123 мальчика и 2920 девочки. А в новом году первые роды принимали в Южно-Сахалинске.

- Через 40 минут после того, как пробили куранты, в перинатальном центре родился мальчик, – сообщила заместитель главного врача Сахалинской областной клинической больницы Ольга Колесова. – У нас же появилась на свет и первая двойня в этом году – две девочки.

Открытие перинатального центра позволило внедрить трехуровневую систему медицинской помощи матерям и детям в островной области. С помощью электронных сервисов можно вести дистанционный контроль за всеми беременными женщинами на островах, проводить консультации, своевременно принимать решения по определению родильного дома – в зависимости от рисков для здоровья будущей мамы и ребенка. В то же время на Сахалине и Курилах продолжается работа по совершенствованию медицинской помощи новорожденным. Среди приоритетных задач – ремонты в профильных учреждениях, привлечение квалифицированных кадров, обновление оборудования.

Напомним, по итогам в 2017 года, Сахалинская область добилась лучших в Дальневосточном федеральном округе демографических показателей: прирост жителей составил более 3 тысяч человек. В прошлом году положительная динамика наблюдалась в четырех муниципальных образованиях: Анивском, Курильском, Южно-Курильском городских округах и Южно-Сахалинске.

Сегодня в рамках национального проекта «Демография» регион реализует меры, направленные на увеличение рождаемости и продолжительности жизни островитян, снижение смертности, а также на популяризацию здорового образа жизни. На поддержку семей с детьми до 2024 года в Сахалинской области направят около 15 миллиардов рублей. Планируется, что благодаря таким мерам коэффициент рождаемости в регионе вырастет до уровня 2,215, что выше среднероссийского (1,7).