Две южно-сахалинские семьи, в которых проживают инвалиды, встретили новый год с новым жильем

Две южно-сахалинские семьи, в которых проживают инвалиды, встретили новый 2019 год с новым жильем: благодаря реализации городской администрацией мероприятий по поддержке льготных категорий граждан у семей А. и П. появилась возможность сменить квадратные метры в ветхих бараках с печным отоплением на благоустроенные квартиры.

После смерти мужа на попечении Татьяны А. остался взрослый сын, по состоянию ментального и физического здоровья нуждающийся в постоянном присмотре. У самой Татьяны из-за тяжелой болезни ампутирована нога.

Барак, в котором проживали А., отапливался углем. Татьяна искренне благодарна соседям, которые все время поддерживали двух тяжело больных людей.

Администрация Южно-Сахалинска переселила мать и сына в благоустроенную квартиру, расположенную на первом этаже новостройки в 25 микрорайоне. Подъезд оборудован специальным подъемником для инвалидной коляски Татьяны.

Женщина с сыном уже переехали в свой новый дом с централизованным отоплением, раздельным санузлом, большой светлой кухней, балконом. В таких условиях южносахалинке гораздо легче ухаживать за сыном. Пока Татьяна с опаской управляется с газовой плитой, но уверена, что дело за временем.

- Они бы зиму не пережили. Там ужасные условия, а здесь - красота. У них жизнь другая начинается! - поделилась радостью знакомая семьи Наталья, которая помогает новоселам обживаться. - Я даже не думала, сколько много отзывчивых людей в нашем городе. Помогли перевезти мебель, подключили холодильник, стиральную машинку, даже новую кухню купили, старая была совсем ветхая. Я не знаю фамилии этих людей, просто посторонние люди. Огромное всем человеческое спасибо!

Валерий и Ольга П., дочь которых имеет инвалидность, получили благоустроенную квартиру в Дальнем. В их ветхом доме, который несколько раз подтапливало, соседняя квартира уже пустует, и прогревать жилую часть очень непросто. В новой квартире поклеены обои, установлены межкомнатные двери, пластиковые окна, сантехника, газовая плита. Есть два балкона.

- Все исполнено по первому классу, чисто, уютно, красиво. Нам подарок к новому году от администрации города, - рассказал глава семьи Валерий Леонидович. - Непривычно, конечно. У нас там участок земли, всю жизнь топили углем. Дети и мы всегда трудились.

- Все будет хорошо! - поддержала мужа Ольга Александровна. Пока на семейном совете решают, в какой же комнате будет максимально удобно дочери, и готовятся к переезду.

В 2018 году в рамках реализации порядка замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа, администрация Южно-Сахалинска переселила 3 семьи. В 2019 году при наличии достаточного финансирования комфортным жильем планируется обеспечить еще 10 таких семей.

Также в минувшем году расселено более 100 домов, признанных непригодными для проживания. В благоустроенные квартиры переехали 463 семьи. Это около 1700 южносахалинцев. Снесено около 100 расселенных бараков. На их месте будет строиться комфортное жилье, благоустраиваться общественные пространства.

В 2018 году 560 семей, участники программы по обеспечению качественным жильем от 2017 года, заключили договоры долевого строительства и смогли отплатить их в том числе с помощью субсидии (сертификата). Участниками программы этого года стали 1017 семей. Они имеют право на получение уведомления с указанием суммы, которую они могут направить на улучшение жилищных условий. Уведомления действуют в течение трех лет. Выдавать их начнут по электронной очереди поле 20 января 2019 года.

Кроме этого, в муниципальную собственность приобретено 59 жилых помещений, которые будут предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.