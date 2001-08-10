Администрация Южно-Сахалинска ищет пути решения проблемы жителей военного городка в Большой Елани

В администрацию Южно-Сахалинска через социальные сети обратилась жительница военного городка в Большой Елани. Она жалуется на состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов и отсутствие уличного освещения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Сложность ситуации в том, что Минобороны не передавало жилищный фонд и имущество военного городка №20 в муниципальную собственность, поэтому проводить здесь какие-либо виды работ администрация города не имеет права.

В то же время, понимая, что отсутствие уличного освещения подвергает опасности южносахалинцев, проживающих в этом районе, мэрия ищет пути решения вопроса в рамках правового поля. В ближайшее время специалисты проверят на работоспособность существующую здесь систему уличного освещения. Затем рассмотрят возможность подключения фонарей по временной схеме.

Что касается состояния дворовых территорий и внутриквартальных проездов, их дополнительно обработают противогололедными материалами. Дорога, ведущая к автобусной остановке, находится в удовлетворительном состоянии: дорожное полотно расчищено, тротуарная часть отделена столбиками.