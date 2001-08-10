Тихоокеанское
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14:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские таможенники стали лучшими на Дальнем Востоке по итогам 2018 года

Сахалинские таможенники стали лучшими на Дальнем Востоке по итогам 2018 года

Сахалинская таможня признана лучшей по итогам конкурса на лучший коллектив таможен Дальнего Востока в 2018 году. Среди таможенных постов лучшим стал Южно-Сахалинский таможенный пост.

Сахалинская таможня победила в номинации «Лучший коллектив таможенного органа», второе место у владивостокских таможенников, третьи – их коллеги из Уссурийска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне.

Также таможенники Южно-Сахалинского таможенного поста, в регионе деятельности которого находятся четыре морских пункта пропуска (Александровск-Сахалинский, Москальво, Поронайск, Курильск), взяли первое место в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в морском пункте пропуска». Таких показателей удалось добиться в том числе потому, что в 2018 году Южно-Сахалинский таможенный пост являлся центром электронного декларирования на Сахалине. Основная часть деклараций на товары, перемещаемых через сахалинские пункты пропуска, подавалась в электронном виде на Южно-Сахалинский таможенный пост.

При определении победителей также учитывались основные показатели и наиболее значимые результаты деятельности таможенного органа за год, выполнение контрольных показателей, перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет, соблюдение сроков совершения таможенных операций и другие критерии.

В 2018 году Сахалинская таможня перечислила в бюджет 3,7 млрд рублей, выполнив план на 101%.

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