Сахалинские таможенники стали лучшими на Дальнем Востоке по итогам 2018 года

Сахалинская таможня признана лучшей по итогам конкурса на лучший коллектив таможен Дальнего Востока в 2018 году. Среди таможенных постов лучшим стал Южно-Сахалинский таможенный пост.

Сахалинская таможня победила в номинации «Лучший коллектив таможенного органа», второе место у владивостокских таможенников, третьи – их коллеги из Уссурийска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне.

Также таможенники Южно-Сахалинского таможенного поста, в регионе деятельности которого находятся четыре морских пункта пропуска (Александровск-Сахалинский, Москальво, Поронайск, Курильск), взяли первое место в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в морском пункте пропуска». Таких показателей удалось добиться в том числе потому, что в 2018 году Южно-Сахалинский таможенный пост являлся центром электронного декларирования на Сахалине. Основная часть деклараций на товары, перемещаемых через сахалинские пункты пропуска, подавалась в электронном виде на Южно-Сахалинский таможенный пост.

При определении победителей также учитывались основные показатели и наиболее значимые результаты деятельности таможенного органа за год, выполнение контрольных показателей, перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет, соблюдение сроков совершения таможенных операций и другие критерии.

В 2018 году Сахалинская таможня перечислила в бюджет 3,7 млрд рублей, выполнив план на 101%.