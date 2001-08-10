Южносахалинцев приглашают подать заявку на муниципальный грант

С 11 января начинается прием заявок на соискание муниципального гранта в рамках ежегодного конкурса социальных проектов «Мы и наш город». Участвовать могут как инициативные граждане, так и юридические лица. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказали в департаменте внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, право на участие в конкурсе социальных проектов предоставляется подавшим полный комплект документов до 28 января включительно. С 5 по 8 февраля соискателям предстоит презентовать свои проекты перед конкурсной комиссией. Победителей озвучат в конце февраля. До середины ноября получателям грантовой поддержки надо будет реализовать свои проекты.

Предельный размер субсидии на один муниципальный грант в этом году составит 250 тысяч рублей. Общая сумма средств, предусмотренных в бюджете города на поддержку социальных инициатив в рамках конкурса, - 2,6 млн рублей.

Проекты могут быть направлены на поддержку семьи, материнства и детства, профилактику социального сиротства; развитие межнационального сотрудничества, сохранение и развитие самобытности, культуры, языков, традиций народов Российской Федерации; развитие благотворительной и волонтерской деятельности. На финансирование могут рассчитывать также идеи в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан, а также охраны окружающей среды и защиты животных. Кроме того, проекты могут быть нацелены на развитие местного самоуправления, в том числе территориального общественного самоуправления; содействие предпринимательской деятельности молодежи; популяризацию здорового образа жизни и профилактику пагубных привычек.