Участников игр «Дети Азии» проверят тепловизором
О подготовке к международным играм сегодня рассказали представители регионального управления Роспотребндзора и департамента организации медицинской помощи островного минздрава. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции игр.
Работу начали в прошлом году. Специалисты Роспотребнадзора провели семинары с руководителями предприятий. А сегодня сотрудники ведомства организовали дезинфекцию транспортных средств.
- Ближе к спортивным играм «Дети Азии» проведут обследования людей, которые задействованы в проведении игр на кишечные инфекции, - отметила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк.
Защищать от инфекций будут не только участников игр, но и жителей острова. На границе установят санитарно-карантинный контроль всех прибывающих делегаций. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение в области различных болезней. В странах участников существует корь, грипп, полиомиелит и другие инфекции. Выявлять больных будут с помощью тепловизора, который показывает температуру тела человека.
- Все выходящие из самолета люди, даже если это обычный рейс, но там есть участники игр, пройдут контроль. При обнаружении повышенной температуры, гостей острова будут изолировать. Также предполагается опрос экипажа, пассажиров, который будет проводить сотрудник санитарно-оперативного пункта, - добавила Гаина Ковтонюк.
В медицинском обеспечении игр «Дети Азии» будут участвовать 16 организаций: 10 основных и 6 резервных. На каждой площадке международного события будут работать бригады представителей физкультурного диспансера, сотрудники скорой помощи и фельдшера городских поликлиник.
- Это не отразится на основной деятельности медицинских служб по обслуживанию жителей Сахалинской области, мы провели соответствующая работу, – сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи Ирина Хегай. – В феврале у нас наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому постарались предусмотреть все возможные варианты. При необходимости будут задействованы 6 фельдшерских бригад из районов области.
На всех объектах, где будут проходить игры, организуют дежурства волонтёров медколледжа. Они окажут помощь своим старшим коллегам. В дни проведения игр для координации деятельности представителей всех медслужб будет организован специальный колл-центр с единым номером телефона.
- При необходимости госпитализации участников соревнований до 14 лет будут готовы принять в детской областной больнице, тех, кто старше будут направлять в областную клиническую больницу. В резерве - городская больница им. Ф.С. Анкудинова, – отметили на брифинге.
При организации первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» особое внимание уделили иммунизации людей, которые задействованы в их проведении. Так, от гриппа привито более тысячи человек. Кроме этого проводилась вакцинация от краснухи, кори, вирусного гепатита А.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
20:52 6 Января В Южно-Курильск прибыл огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
- 09:01 9 Января Сахалинец задолжал кредитной организации и лишился авто
- 11:52 9 Января По вине пьяного водителя без прав погиб 19-летний сахалинец
- 10:50 9 Января Авария на сахалинской трассе унесла жизни двух человек
13:21 14 Декабря В Сахалинскую область прибыли грузовики на газомоторном топливе для аграрных предприятий
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Выбор редакции
- 17:10 Вчера Участников игр «Дети Азии» проверят тепловизором
- 14:16 Вчера Сахалинские таможенники стали лучшими на Дальнем Востоке по итогам 2018 года
- 14:08 Вчера Сахалинскому горнолыжнику присвоено звание мастера спорта России
- 12:56 Вчера Две южно-сахалинские семьи, в которых проживают инвалиды, встретили новый год с новым жильем
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?