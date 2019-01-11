От южносахалинцев ждут предложений в программу развития Дальнего Востока

У южносахалинцев есть возможность принять участие в создании Национальной программы развития Дальнего Востока. Все желающие могут оставить свою идею на портале дв2025.рф и проголосовать за понравившуюся. На сегодняшний день от сахалинцев поступило 38 предложений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В конце декабря на ресурсе Национальной программы развития Дальнего Востока дв2025.рф заработал специальный модуль для голосования. Поддержать понравившуюся идею или выдвинуть свою могут зарегистрированные пользователи сайта - процедура займет несколько минут.

Среди наиболее популярных на сегодняшний день предложений - строительство моста на материк, открытие многофункционального центра переработки отходов, создание агротехнического комплекса, льготные авиаперевозки, жилищные сертификаты для молодоженов и ряд других.

В данный момент стартовал этап экспертного обсуждения предложений, в котором примут участие лидеры общественного мнения, ученые, представители бизнес-объединений и другие специалисты.

Действующая редакция программы развития Дальнего Востока была принята в 2013 году и включала меры экономического и социального характера для решения основной проблемы - оттока населения из региона. По итогам Восточного экономического форума президент Владимир Путин поручил до сентября 2019 года подготовить Национальную программу на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Среди ключевых направлений, обозначенных для новой Национальной программы развития Дальнего Востока, обеспечение высокой динамики в строительстве качественного жилья и услугах ЖКХ; транспортная доступность и связанность Дальнего Востока со всей Россией; здравоохранение; развитие культуры и возможностей для занятий спортом; современное образование, наука, международное сотрудничество в сферах, определяющих тенденции глобального прогресса; реализация логистического потенциала Дальнего Востока.