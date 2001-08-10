Вывоз коммунальных отходов в Сахалинской области взяли под жёсткий контроль

Контрольный рейд провели представители областного правительства, регионального оператора по обращению с ТКО и журналисты. Во время мероприятия специалисты проверили уборку контейнеров, расположенных рядом с многоквартирными жилыми домами и в частном секторе, а также работу диспетчерского пункта регионального оператора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинcкой области.

Перед министерством ЖКХ Сахалинской области и заместителем председателя островного правительства Владимиром Сидоренко, курирующим коммунальную сферу, стояла задача обеспечить беспроблемный переход на новую систему обращения с отходами. 1 января 2019 года за транспортировку мусора от контейнерных площадок к местам утилизации отвечает региональный оператор – АО «Управление по обращению с отходами».

– Глава региона Валерий Лимаренко поручил нам сделать так, чтобы жители не заметили изменений с системе вывоза мусора. В целом региональный оператор и перевозчики справились. Были точечные проблемные моменты, которые оперативно решались, – отметил Владимир Сидоренко. – Первый этап изменений завершен, начиная с этого дня нарушители, допускающие сбои при вывозе отходов, будут строго наказываться.

Во Владимировке емкости для мусора опустошают ежедневно, так положено по нормам СанПИН. Жители отмечают, мусор вывозят не только из бункера, но и поддерживают чистоту всей площадки для складирования отходов.

- У нас были опасения, что новые правила приведут к переполнению свалки в праздничные дни. В это время всегда случаются мусорные форс-мажоры. Но могу отметить, что в этом году даже чище. Елки люди выбрасывают, но буквально на следующий день их нет, - сказал житель частного сектора Александр Володин.

Перевозчики, которые работают по новой системе обращения с отходами, плотно взаимодействуют с региональным оператором. Они совместно разработали графики и запланировали маршруты движения. Во время новогодних праздников специалисты выявляли большое количество стихийных свалок и мест скопления мусора, которые не были учтены.

- В течение первых двух суток нового года обнаружены около 15 новых точек, где скапливаются отходы. Мы согласовали с регионарным оператором и вывезли весь мусор на полигон. В дальнейшем эти точки будут включены в наши графики, - рассказал руководитель компании-перевозчика Петр Скибин. – Объем отходов действительно большой, мусор мы вывозим ежедневно.

Петр Скибин отметил, что для мусоровозов переходный период прошел без каких-либо происшествий. По его мнению, стабилизация новой системы произойдет в течение месяца.

Проверяющие посетили также площадку рядом с домом на улице Ленина, 304. Контейнеры были, как и положено, полупустыми, но рядом с ними жители выставили старый диван. В соседнем дворе образовалась несанкционированная свалка строительных отходов.

- Мебель, холодильники, елки – всё это крупногабаритный мусор, который вывозится по отдельной заявке. Ее можно оставить по номеру 112 или, связавшись с региональным оператором, - объяснил заместитель председателя областного правительства. – Хочу отдельно сказать про строительный мусор – он не относится к твердым бытовым отходам, то есть региональный оператор убирать его не должен. Это обязанность компании-подрядчика.

Сообщить о некачественно выполненной услуге по вывозу ТКО можно на телефон диспетчерской службы регионального оператора: 8(4242) 55-61-66. В праздники дежурные принимали звонки с 7 до 23 часов. В общей сложности поступило 80 обращений, часть из них касалась оформления документов.

- Процедура заключения договоров продлена как для населения, так и для физических лиц, - отметила начальник абонентского отдела Татьяна Телепнёва. - В праздники в Южно-Сахалинске работали около 60 машин. В каждом районе – от 4 до 9 единиц.

В перспективе планируется дополнительная закупка техники: новые машины будут приобретать перевозчики, которые работают с региональным оператором.

Напомним, новая система по обращению с ТКО нужна, чтобы максимально сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок, как результат – улучшить экологическую обстановку на островах.