«Единая Россия» законодательно сохранит право учителей и врачей принимать подарки

«Единая Россия» подготовит и внесет ко второму чтению поправки, исключающие учителей и врачей из перечня должностных лиц, которым правительственным законопроектом предлагается запретить принимать подарки. Такое заявление сделала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова.

«Единая Россия» подготовит соответствующие поправки в законопроект, согласно которым учителя и врачи будут исключены из перечня должностных лиц, которым планируется запретить принимать подарки. Нужно, прежде всего, направить усилия на улучшение условий труда таких социально важных категорий работников. Поэтому в нынешних условиях считаем такой подход несистемным, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений», - сказала Аршинова.

Напомним, ранее координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» выступила против внесения учителей и врачей в список должностных лиц, которым планируется запретить принимать подарки. Депутат также заявила о необходимости комплексного подхода при рассмотрении ограничительных инициатив и мер для таких социально важных категорий работников, в том числе, в виде применения к ним действующих для госслужащих ограничений.

Кроме того, Аршинова рассказала, что ранее «Единая Россия» запустила в мобильном приложении «Избиратель-депутат» опрос граждан по соответствующей теме.

Напомним, в рамках реализации национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых, помимо прочего, регулируются нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов или членов выборного органа местного самоуправления, иных лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов РФ, государственных и муниципальных служащих, служащих ЦБ, а также работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, органами субъектов РФ и местного самоуправления.