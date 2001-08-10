В Южно-Сахалинске 22 января начнется приемная кампания в первые классы

Всего в 2019-2020 учебном году в Южно-Сахалинске сформируют 87 первых классов для более чем 2400 юных горожан. Прием заявлений во все школы областного центра начнется в 9.00 22 января. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В департаменте образования по вопросам приема в общеобразовательные организации работает телефон «горячей линии» - 312-687, доб. 3 (вторник, четверг, с 14.00 до 17.00).

Прием заявлений проводится в два этапа. Основной начнется 22 января и завершится 30 июня 2019 года. Далее с 1 июля на вакантные места в первых классах начнется запись детей, не проживающих на закрепленных за школами территориях. Завершится второй этап приемной кампании 5 сентября.

Предоставление муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» осуществляется на основании личного заявления родителя (законного представителя).

Заявление надо подать в форме электронного документа на портале образовательных услуг Сахалинской области или через портал госуслуг (пройти по ссылке «Подать заявление на зачисление»). В обоих случаях обязательно нужно иметь регистрацию на сайте госуслуг. В случае ее отсутствия перед подачей заявления система предложит зарегистрироваться. Регистрацию на портале государственных услуг необходимо завершить подтверждением личности, обратившись с паспортом в один из пунктов подтверждения личности. В администрации города Южно-Сахалинска таких пунктов 15. Список размещен на сайте мэрии.

Также родители (законные представители) могут подать заявление для зачисления в первый класс при личном обращении в образовательное учреждение. В каждой школе организуют рабочее место для подачи заявления через портал. Будет работать оператор, который оформит заявление, если вы не зарегистрированы на сайте госуслуг.

Списки по зачислению формируются на основании зафиксированного времени поступления заявления (час, минута, секунда). Обращаем внимание, что оригиналы документов, необходимых для зачисления, заявитель (тот, кто подал заявление) должен предоставить в общеобразовательную организацию в течение 3 рабочих дней после подачи заявления.

До 18 января площадка работает в тестовом режиме: родители могут потренироваться заполнять заявление о приеме ребенка в первый класс.

Перечень документов, необходимых для подачи заявления, а также пошаговая инструкция размещены на сайте департамента образования в разделе «Зачисление в школу». Информация по зачислению представлена на сайтах школ и в самих общеобразовательных учреждениях на информационных стендах.

Прием в первые классы ведется по территориальному принципу, утвержденному постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.12.2016 № 3958 (с изменениями от 17.12.2018 № 3550-па) «О закреплении территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» за общеобразовательными организациями». Уточнить, за какой школой закреплен определенный адрес, горожане могут на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.