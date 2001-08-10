Охинские полицейские раскрыли кражу крупной суммы с банковской карты

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городскому округу «Охинский» задержан 46-летний местный житель, подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что потерпевший 1963 года рождения распивал спиртные напитки со злоумышленником в его гаражной постройке. В момент, когда алкоголь закончился, заявитель попросил подозреваемого сходить в ближайший магазин, дав при этом свою банковскую карту и сообщив от нее пин-код. Недолго думая подозреваемый проследовал до ближайшего банкомата, снял с карты более 227 тысяч рублей и скрылся. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, а кредитку выкинул за ненадобностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.