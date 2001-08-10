Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
Островной регион получит 45 новых единиц оборудования: автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, шнекороторные снегоочистители. По поручению главы области из регионального бюджета на эти цели будет направлено 393 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
В конце прошлого года Валерий Лимаренко поручил сахалинском министерству транспорта и дорожного хозяйства проверить готовность дорог региона к предстоящим метелям, а также сообщить о количестве недостающих снегоуборочных машин и оборудования.
- Сейчас на зимнем содержании дорог задействованы 419 единиц дорожной техники. С учетом величины физического износа, к работе готова 381 машина, что составляет 91 процент от общего количества, - рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри. – Пока новая техника не поступит в область, мы будем привлекать к работе частные предприятия. Валерий Лимаренко поручил нам подготовить список бизнесменов, к которым мы можем оперативно обратиться в случае такой необходимости.
В прошлом году для нужд региона было закуплено 44 единицы техники - это комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы со снегоочистительным оборудованием, снегоуборщики для расчистки тротуаров. В 2019 году запланировано приобретение еще 45 единиц машин и оборудования на сумму 393 миллиона рублей.
В предновогодние дни министерство транспорта и дорожного хозяйства области также проверило наличие у дорожников необходимых противогололёдных материалов и готовность теплых стоянок для техники. Были выявлены недочеты у трех предприятий в городах Долинск, Холмск и поселке Шахтерск. Их удалось оперативно устранить.
К слову, в ближайшие дни 15-16 января на острова, по прогнозам синоптиков, придет первая в новом году непогода. Во власти циклона окажутся несколько районов: Корсаковский, Макаровский, Долинский, а также Южно-Сахалинск. Прогнозируются сильный снег – до 20 метров в секунду и обильные осадки - до 19 миллиметров за 12 часов.
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